Источник материала: БT

Продолжают развиваться события вокруг экстренной посадки самолета в воскресенье в столичном аэропорту. Как и было заявлено накануне, Беларусь готова поделиться полной информацией касательно инцидента.

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций сегодня на своем сайте разместил официальное заявление относительно этой ситуации. В частности, опубликовано письмо, которое поступило 23 мая на электронную почту Национального аэропорта Минск. В тексте - угроза взорвать самолет над Вильнюсом. Также опубликована полная стенограмма записи переговоров диспетчер-пилот - как доказательство того, что на экипаж воздушного судна со стороны уполномоченных органов Республики Беларусь не оказывалось давление, не высказывались угрозы и принуждения к посадке. Данные материалы направляются во все международные авиационные организации, а также главам авиационных администраций стран Европы и других государств.