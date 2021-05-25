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Опубликовано письмо, которое поступило 23 мая на электронную почту Национального аэропорта Минск

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжают развиваться события вокруг экстренной посадки самолета в воскресенье в столичном аэропорту. Как и было заявлено накануне, Беларусь готова поделиться полной информацией касательно инцидента.

Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций сегодня на своем сайте разместил официальное заявление относительно этой ситуации. В частности, опубликовано письмо, которое поступило 23 мая на электронную почту Национального аэропорта Минск. В тексте - угроза взорвать самолет над Вильнюсом. Также опубликована полная стенограмма записи переговоров диспетчер-пилот - как доказательство того, что на экипаж воздушного судна со стороны уполномоченных органов Республики Беларусь не оказывалось давление, не высказывались угрозы и принуждения к посадке. Данные материалы направляются во все международные авиационные организации, а также главам авиационных администраций стран Европы и других государств.

 
Теги: Минск
 
 
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Продолжают развиваться события вокруг экстренной посадки самолета в воскресенье в столичном аэропорту. Как и было заявлено накануне, Беларусь готова поделиться...
 
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