|
В. Макей и С. Лавров подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента с самолетом Ryanair
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Республика Беларусь подтвердила готовность обеспечить полную транспарентность в отношении инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, а также открыто взаимодействовать с соответствующими международными структурами, включая предоставление им всей необходимой достоверной информации - об этом говорилось в ходе телефонного разговора, который состоялся между министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и главой МИД России Сергеем Лавровым. Стороны подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования инцидента компетентными экспертными органами. Собеседники также обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В. Макей и С. Лавров подчеркнули необходимость объективного расследования инцидента с самолетом Ryanair
Республика Беларусь подтвердила готовность обеспечить полную транспарентность в отношении инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, а также открыто...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)