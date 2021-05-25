ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Страница "Скинхеды Националисты" в социальной сети "ВКонтакте" признана экстремистской

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Суд Гродно признал экстремистской страницу социальной сети "ВКонтакте" под названием "Скинхеды Националисты". Прокуратура города, проанализировав  контент ресурса, установила, что страница содержала материалы экстремистского характера, направленные на разжигание социальной вражды и розни. Доступ к ней без препятствий и ограничений мог получить любой пользователь соцсети. Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.


Читайте также:

 
Теги: Гродно, Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Гродно признал экстремистской страницу социальной сети "ВКонтакте" под названием "Скинхеды Националисты". Прокуратура города, проанализировав  контент...
 
Новости дня
Новости общества
 
Международная федерация хоккея выступила с заявлением
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by