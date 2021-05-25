Источник материала: БT

Суд Гродно признал экстремистской страницу социальной сети "ВКонтакте" под названием "Скинхеды Националисты". Прокуратура города, проанализировав контент ресурса, установила, что страница содержала материалы экстремистского характера, направленные на разжигание социальной вражды и розни. Доступ к ней без препятствий и ограничений мог получить любой пользователь соцсети. Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.





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