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Страница "Скинхеды Националисты" в социальной сети "ВКонтакте" признана экстремистской
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Суд Гродно признал экстремистской страницу социальной сети "ВКонтакте" под названием "Скинхеды Националисты". Прокуратура города, проанализировав контент ресурса, установила, что страница содержала материалы экстремистского характера, направленные на разжигание социальной вражды и розни. Доступ к ней без препятствий и ограничений мог получить любой пользователь соцсети. Копия решения суда направлена в Министерство информации для включения в республиканский список экстремистских материалов и блокировки интернет-ресурсов, способствующих распространению экстремистских материалов на территории Беларуси.
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Суд Гродно признал экстремистской страницу социальной сети "ВКонтакте" под названием "Скинхеды Националисты". Прокуратура города, проанализировав контент...
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