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Президент Федерации хоккея Латвии выразил поддержку белорусской стороне

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Свою поддержку белорусской стороне выразил и президент Федерации хоккея Латвии. Айгарс Калвитис направил заверения в безусловной поддержке белорусов на чемпионате мира в Риге и готовности обеспечить безопасность делегации в адрес Белорусской федерации хоккея, Совета Международной федерации хоккея и членов Конгресса международной организации.

 Айгарс Калвитис, президент Федерации хоккея Латвии:

После действий политиков, направленных против флага Беларуси, и их заявлений в различных СМИ, направленных против символов Беларуси, мы бы хотели еще раз заверить вас (совет и конгресс) в том, что национальная команда Беларуси находится в полной безопасности и под защитой полиции Латвии и наших служб безопасности. Я ответственно заявляю об этом после проведения консультаций и получения заверений от представителей нашего правительства.

"Все, что касается белорусского флага или других символов и обозначений, представленных на арене, а также на территории около арен, находящейся под непосредственным контролем организационного комитета, останется без изменений", - подчеркнул глава Федерации хоккея Латвии. "Мы хотим заверить вас в нашей полной поддержке, направленной на защиту Беларуси как члена семьи Международной федерации хоккея", - отметил Айгарс Калвитис. 


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Свою поддержку белорусской стороне выразил и президент Федерации хоккея Латвии. Айгарс Калвитис направил заверения в безусловной поддержке белорусов на...
 
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