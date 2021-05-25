Президент Федерации хоккея Латвии выразил поддержку белорусской стороне

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Свою поддержку белорусской стороне выразил и президент Федерации хоккея Латвии. Айгарс Калвитис направил заверения в безусловной поддержке белорусов на чемпионате мира в Риге и готовности обеспечить безопасность делегации в адрес Белорусской федерации хоккея, Совета Международной федерации хоккея и членов Конгресса международной организации.

Айгарс Калвитис, президент Федерации хоккея Латвии:



После действий политиков, направленных против флага Беларуси, и их заявлений в различных СМИ, направленных против символов Беларуси, мы бы хотели еще раз заверить вас (совет и конгресс) в том, что национальная команда Беларуси находится в полной безопасности и под защитой полиции Латвии и наших служб безопасности. Я ответственно заявляю об этом после проведения консультаций и получения заверений от представителей нашего правительства.

"Все, что касается белорусского флага или других символов и обозначений, представленных на арене, а также на территории около арен, находящейся под непосредственным контролем организационного комитета, останется без изменений", - подчеркнул глава Федерации хоккея Латвии. "Мы хотим заверить вас в нашей полной поддержке, направленной на защиту Беларуси как члена семьи Международной федерации хоккея", - отметил Айгарс Калвитис.





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