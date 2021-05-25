Международная федерация хоккея выступила с заявлением

Источник материала: БT

Заявление Международной федерации хоккея не заставило себя ждать. Организация мгновенно выразила несогласие с действиями мэра Риги и министра иностранных дел Латвии в отношении флага Беларуси на чемпионате мира, отметив, что видит в этом жесте политический характер. В федерации напомнили: хоккеистов приветствовали в Латвии в качестве гостей, и нельзя допускать того, чтобы им приходилось видеть, как их флаг без их согласия исключается из числа флагов стран-участниц. "Это прямо противоречит лозунгу принимающей страны", - говорится в заявлении.

Международная федерация хоккея обратилась к мэру Риги с тем, чтобы флаг организации, а также флаг чемпионата мира были немедленно сняты с той площадки. Вместе с тем Международная федерация сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира во время проведения турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит свое решение.





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