Совет Республики: инцидент с госфлагом - продолжение недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси

Источник материала: БT

Депутаты Национального собрания сегодня выступили с заявлениями относительно возмутительных действий с госфлагом в Риге. Позицию сенаторов озвучил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Мы возмущены теми действиями, которые осуществлены высокопоставленными политическими и государственными деятелями Латвийской Республики в Риге в отношении Государственного флага Республики Беларусь. Позиция сенаторов такова: данная акция является продолжением недружественной политики Латвии по отношению к Беларуси. И Национальное собрание расценивает это как нарушение норм международного права. Действия латвийских чиновников разрушают остатки доверия и добрых отношений между нашими государствами… Возмущает и то, что страны Европы сделали вид, что не заметили это вопиющее событие. Страны, которые пытаются нас учить демократии, хорошим манерам, не заметили, как средь бела дня мэр и министр иностранных дел Латвийской Республики снимают Государственный флаг Республики Беларусь - участницы чемпионата мира по хоккею, фактически превращая это в политическое шоу.

Такое молчаливое согласие противоречит этике международных отношений - заявляют сенаторы. И рассчитывают на то, что руководство Латвийской Республики сделает соответствующие выводы, принесет официальные извинения Республике Беларусь и будет выстраивать отношения с Беларусью на основе добрососедства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела.





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