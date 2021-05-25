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Депутаты озвучили заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня на заседании Палаты представителей депутаты приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии. "Провокация латвийских чиновников разрушает остатки доверия между нашими государствами и отдаляет на неопределенный срок нормализацию отношений", - подчеркивается в заявлении (видео).
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Сегодня на заседании Палаты представителей депутаты приняли заявление в связи с инцидентом с госфлагом Беларуси в Латвии. "Провокация латвийских чиновников...
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