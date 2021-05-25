В Будславе продолжается восстановление костела после пожара

Источник материала: БT

Уже закончили очистку крыши. Туда доставили тысячу квадратных метров пленки для временной кровли. Сейчас начинаются работы по ее установке, закрытию купола и консервации стен. Специалисты продолжают обследование святыни. Губернатор Минской области Александр Турчин поставил задачу параллельно искать ответственную организацию для разработки плана реконструкции объекта. Окончательный отчет по всему зданию подготовят в конце июня, а предварительное заключение о последствиях пожара будет выдано 30 мая. Между тем организаторы ежегодного феста заявили, что торжества в честь иконы Будславской Божией Матери в этом году состоятся. Сам образ Богородицы, который фактически 400 лет не покидал стен костела, в результате пожара не пострадал. Но вот где хранится святыня после ЧП, в целях безопасности не разглашается. О причине возгорания в костеле пока не сообщается.





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