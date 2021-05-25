В Могилеве вынесли приговор группе Тихановского-Статкевича

Источник материала: БT

7 лет колонии усиленного режима Павлу Северинцу. Сегодня в Могилеве вынесли приговор так называемой группе Тихановского-Статкевича, которую обвиняли в организации массовых беспорядков. Подельникам Северинца Максиму Винярскому и Павлу Юхневичу назначили по 5 лет колонии, Евгения Афнагеля приговорили к 7 годам лишения свободы, столько же дали Андрею Войничу. Ирине Счастной, редактору экстремистского телеграм-канала, назначили 4 года тюрьмы. Напомним, процесс начался 12 мая в закрытом режиме. Всей команде инкриминировали различные части статьи 293 Уголовного кодекса - это массовые беспорядки. Речь шла и об организации, и о спонсировании.





Читайте также:



