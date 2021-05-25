ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Могилеве вынесли приговор группе Тихановского-Статкевича

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

7 лет колонии усиленного режима Павлу Северинцу. Сегодня в Могилеве вынесли приговор так называемой группе Тихановского-Статкевича, которую обвиняли в организации массовых беспорядков. Подельникам Северинца Максиму Винярскому и Павлу Юхневичу назначили по 5 лет колонии, Евгения Афнагеля приговорили к 7 годам лишения свободы, столько же дали Андрею Войничу. Ирине Счастной, редактору экстремистского телеграм-канала, назначили 4 года тюрьмы. Напомним, процесс начался 12 мая в закрытом режиме. Всей команде инкриминировали различные части статьи 293 Уголовного кодекса - это массовые беспорядки. Речь шла и об организации, и о спонсировании. 


Читайте также:


 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 лет колонии усиленного режима Павлу Северинцу. Сегодня в Могилеве вынесли приговор так называемой группе Тихановского-Статкевича, которую обвиняли в...
 
Новости дня
Новости общества
 
25 мая истекает срок, в течение которого посол Латвии должен покинуть Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by