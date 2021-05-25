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25 мая истекает срок, в течение которого посол Латвии должен покинуть Беларусь
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
25 мая истекает срок, в течение которого послу Латвии предложено покинуть Беларусь. Накануне белорусский МИД объявил персонами нон-грата сотрудников данного дипломатического представительства. Они должны оставить посольство в течение 48 часов.
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25 мая истекает срок, в течение которого послу Латвии предложено покинуть Беларусь. Накануне белорусский МИД объявил персонами нон-грата сотрудников данного...
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