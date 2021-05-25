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Социалистическая партия Латвии осудила вопиющие действия рижских политиков
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Осудила вопиющие действия рижских политиков и Социалистическая партия Латвии. Она раскритиковала министра иностранных дел и мэра Риги, которые надругались над Государственным флагом Республики Беларусь.
Руководство партии опубликовало слова поддержки белорусскому народу. Отмечается, что эта возмутительная выходка не имеет ничего общего с волей подавляющего большинства наших соотечественников.
Нормунд Гростиньш, политолог, лидер партии "Центр" (Латвия): Здравомыслящая часть латвийского общества и наша партия осуждаем провокации. Требуют отставки мэра и министра. Действия должны иметь жесткую оценку.
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Осудила вопиющие действия рижских политиков и Социалистическая партия Латвии. Она раскритиковала министра иностранных дел и мэра Риги, которые надругались над...
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