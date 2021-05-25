Экспорт белорусской сельхозпродукции вырос на 5,3 %

Источник материала: БT

Экспорт белорусского продовольствия за первый квартал нынешнего года вырос на 5,3 %. Плановый показатель предусматривал рост на 1,5 %, однако нашим аграриям удалось превысить эту планку. Продолжается активная работа по диверсификации рынков сбыта. Расширяется и география: теперь продукты под брендом "Сделано в Беларуси" поставляются в 88 стран мира.

На следующей неделе стартует 31-я Международная выставка "БЕЛАГРО - 2021". В этом году она пройдет на территории китайско-белорусского парка "Великий камень". Всего участие в мероприятии примут порядка 410 компаний из 16 стран. Ожидается не менее 2-х десятков иностранных делегаций.





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