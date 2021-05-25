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В Беларуси создана специальная комиссия по расследованию вынужденной посадки самолета Ryanair

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Белорусские авиационные власти призывают не принимать поспешных решений в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Национальном аэропорту Минск и приглашают всех заинтересованных принять участие в расследовании инцидента. В Беларуси создана специальная комиссия. К сожалению, сейчас эта ситуация обрастает множеством слухов. Вопреки фейкам никакого принуждения к посадке самолета Ryanair в Минске не было. Решение принимал пилот авиакомпании исходя из международных правил действия в подобных ситуациях.

Напомним, сообщение о минировании воздушного судна поступило на электронную почту Национального аэропорта Минск. Информация о поступившей угрозе была доведена экипажу сразу же после вхождения самолета в воздушное пространство нашей страны и установления связи между белорусским диспетчером и воздушным судном. Еще раз предлагаем восстановить хронологию ситуации с самолетом Ryanair .

Итак, в 12:47 командир экипажа сообщил диспетчерам о том, что им принято решение лететь в Минск-2. Только через 17 минут - в 13:04 - экипаж МиГ-29 оторвал шасси от взлетно-посадочной полосы. В это время пассажирский лайнер уже заходил на посадку в Минске.

То есть ни о каком принуждении на разворот воздушного судна возле государственной границы Республики Беларусь (как прошла информация в различных источниках) не было. Самолет уже следовал на посадку. По факту истребитель лишь контролировал ситуацию исключительно в целях безопасности людей, ведь, кто находился на тот момент в салоне и какие цели преследовал, было неясно.


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Теги: Минск
 
 
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Белорусские авиационные власти призывают не принимать поспешных решений в связи с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Национальном аэропорту Минск и приглашают...
 
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