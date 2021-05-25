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В. Корнилов: Реакция западных СМИ на экстренную посадку самолета в Беларуси - это политика двойных стандартов
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Методы перехвата гражданских самолетов часто практикует Запад. Причем не нужен никакой веский повод - как сообщение о минировании воздушного судна или риск теракта. Просто берут и сажают. Но об этом западные и "демократические" европейские СМИ потом не кричат на весь мир. Поэтому реакция на экстренную посадку самолета в Беларуси - это политика двойных стандартов. Таким мнением поделился с нашим телеканалом российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.
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В. Корнилов: Реакция западных СМИ на экстренную посадку самолета в Беларуси - это политика двойных стандартов
Методы перехвата гражданских самолетов часто практикует Запад. Причем не нужен никакой веский повод - как сообщение о минировании воздушного судна или риск...
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