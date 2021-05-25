ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В. Корнилов: Реакция западных СМИ на экстренную посадку самолета в Беларуси - это политика двойных стандартов

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Методы перехвата гражданских самолетов часто практикует Запад. Причем не нужен никакой веский повод - как сообщение о минировании воздушного судна или риск теракта. Просто берут и сажают. Но об этом  западные и "демократические" европейские СМИ потом не кричат на весь мир. Поэтому реакция на экстренную посадку самолета в Беларуси - это политика двойных стандартов. Таким мнением поделился с нашим телеканалом российский и украинский политолог, историк и журналист  Владимир Корнилов.  

Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист: Я когда читаю возмущенные комментарии, статьи на первых полосах западных газет (самая главная новость вчерашнего дня), я все время мучительно пытаюсь вспомнить хоть одну заметку, комментарий, ноту протеста в связи с действиями украинского государства в октябре 2016 года, когда Киев принудительно сажал с угрозой применения военной авиации белорусский самолет Белавиа, поскольку там был неугодный Киеву журналист, политолог Армен Мартиросян. Я пытаюсь вспомнить хоть чей-то протест по этому поводу. А здесь мы видим такой гнев! Такое возмущение! Это и есть те самые двойные стандарты. И я считаю, что чем чаще в эти двойные стандарты макать журналистов, политологов, западных госсекретарей и министров и так далее, тем будет полезнее для общего дела.


Читайте также:

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Методы перехвата гражданских самолетов часто практикует Запад. Причем не нужен никакой веский повод - как сообщение о минировании воздушного судна или риск...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сегодня в Беларуси стартует профилактическая акция "Внимание: дети!"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by