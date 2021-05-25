В. Корнилов: Реакция западных СМИ на экстренную посадку самолета в Беларуси - это политика двойных стандартов

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Методы перехвата гражданских самолетов часто практикует Запад. Причем не нужен никакой веский повод - как сообщение о минировании воздушного судна или риск теракта. Просто берут и сажают. Но об этом западные и "демократические" европейские СМИ потом не кричат на весь мир. Поэтому реакция на экстренную посадку самолета в Беларуси - это политика двойных стандартов. Таким мнением поделился с нашим телеканалом российский и украинский политолог, историк и журналист Владимир Корнилов.



Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист: Я когда читаю возмущенные комментарии, статьи на первых полосах западных газет (самая главная новость вчерашнего дня), я все время мучительно пытаюсь вспомнить хоть одну заметку, комментарий, ноту протеста в связи с действиями украинского государства в октябре 2016 года, когда Киев принудительно сажал с угрозой применения военной авиации белорусский самолет Белавиа, поскольку там был неугодный Киеву журналист, политолог Армен Мартиросян. Я пытаюсь вспомнить хоть чей-то протест по этому поводу. А здесь мы видим такой гнев! Такое возмущение! Это и есть те самые двойные стандарты. И я считаю, что чем чаще в эти двойные стандарты макать журналистов, политологов, западных госсекретарей и министров и так далее, тем будет полезнее для общего дела.





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