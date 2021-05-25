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Сегодня в Беларуси стартует профилактическая акция "Внимание: дети!"

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Безопасность маленьких пассажиров под особым вниманием ГАИ. Сегодня в Беларуси стартует профилактическая акция "Внимание: дети!" накануне летних каникул. За четыре месяца года только в Минске под колеса попали 29 несовершеннолетних, поэтому в последние учебные дни контроль усиливается: сотрудники автоинспекции будут проводить уроки по изучению ПДД в учреждениях образования. В формате интерактивных игр и квизов дети проще осваивают правила безопасности.

Практические занятия проведут и на открытом воздухе, во многих школах для этого предусмотрены специальные автогородки, имитирующие работу светофоров, движение по пешеходным переходам. ГАИ также обращает внимание водителей: до 5 июня даже в светлое время суток необходимо двигаться со включенным ближним светом фар.


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Теги: Минск
 
 
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Безопасность маленьких пассажиров под особым вниманием ГАИ. Сегодня в Беларуси стартует профилактическая акция "Внимание: дети!" накануне летних каникул. За...
 
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