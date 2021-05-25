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25 мая состоится заседание Палаты представителей

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня состоится заседание Палаты представителей. В повестке - вопрос об обращении Национального собрания Беларуси к Президенту с просьбой внести в парламент законопроект об изменении Конституции. Он предусматривает возможность провести выборы в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с выборами в Палату представителей 8-го созыва. Напомним, такая инициатива прозвучала в Овальном зале на минувшей неделе. Предложение поддержали все члены Конституционной комиссии и абсолютное большинство юристов и правоведов.


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Сегодня состоится заседание Палаты представителей. В повестке - вопрос об обращении Национального собрания Беларуси к Президенту с просьбой внести в парламент...
 
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