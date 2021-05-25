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За фото на милицейском авто стали фигурантами уголовного дела
25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Фотосессия на капоте милицейского авто. Перфоманс в Минском районе устроили двое мужчин 21-го и 30 лет, причем прямо возле здания правоохранителей. Сообщается, что приятели пришли в милицию для дачи объяснений по другому делу. Однако увидели служебный УАЗ и решили сделать снимки. К слову, после съемки они скрылись, так и не зайдя на разговор.
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Фотосессия на капоте милицейского авто. Перфоманс в Минском районе устроили двое мужчин 21-го и 30 лет, причем прямо возле здания правоохранителей. Сообщается, что...
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