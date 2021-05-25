Источник материала: БT

Что стоит за всей этой шумихой и почему такое пристальное внимание к инциденту, который уже не раз имел место в истории авиасообщений? Неожиданно откровенное заявление сделал накануне глава британского МИД Доминик Рааб: его страна изучит возможность введения санкций против трубопровода "Северный поток - 2". Поводом к этому назван инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair , совершившим посадку в Минске.

Позиция официального Лондона не оставляет сомнений: конфликт вокруг истории с самолетом носит инструментальный характер. Его используют для искусственной эскалации напряженности в Европе и выстраивания нового железного занавеса между Востоком и Западом. В итоге белорусская сторона оказалась на острие атаки, и от ее поведения мало что здесь зависит: нужен был лишь повод. И его нашли!





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