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Великобритания намерена ввести санкции против трубопровода "Северный поток - 2"

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Что стоит за всей этой шумихой и почему такое пристальное внимание к инциденту, который уже не раз имел место в истории авиасообщений? Неожиданно откровенное заявление сделал накануне глава британского МИД Доминик Рааб: его страна изучит возможность введения санкций против трубопровода "Северный поток - 2". Поводом к этому назван инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, совершившим посадку в Минске

Позиция официального Лондона не оставляет сомнений: конфликт вокруг истории с самолетом носит инструментальный характер. Его используют для искусственной эскалации напряженности в Европе и выстраивания нового железного занавеса между Востоком и Западом. В итоге белорусская сторона оказалась на острие атаки, и от ее поведения мало что здесь зависит: нужен был лишь повод. И его нашли!


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Теги: Минск
 
 
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Что стоит за всей этой шумихой и почему такое пристальное внимание к инциденту, который уже не раз имел место в истории авиасообщений? Неожиданно откровенное...
 
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