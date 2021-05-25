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Белавиа на месяц отменяет полеты в Вильнюс с 25 мая

25.05.2021 18:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

С сегодняшнего дня Белавиа отменяет полеты в Вильнюс. Такая информация размещена на сайте авиакомпании. Приостановка рейсов продлится до 26 июня. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.


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Теги: Новости, Минск
 
 
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С сегодняшнего дня Белавиа отменяет полеты в Вильнюс. Такая информация размещена на сайте авиакомпании. Приостановка рейсов продлится до 26 июня. Пассажиры могут...
 
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