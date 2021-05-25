Белорусский флаг подняли на Эверест

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Государственный флаг Беларуси, а также копия Знамени Победы подняты на Эверест! Международная команда альпинистов практически за месяц выполнила сложнейшее восхождение и, несмотря на все трудности, установила знаковые для нашей страны символы на высочайшей точке планеты.

Как отметили в Федерации профсоюзов, это их совместный проект с Федерацией альпинистов Беларуси. Старт ему был дан еще в апреле на Кургане Славы - одном из главных символов борьбы белорусского народа за мир и независимость.





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