ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следователи устанавливают обстоятельства смерти осужденного в колонии Шклова

25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По данным СК, 21 мая дежурный контролер обнаружил в бессознательном состоянии 50-летнего Витольда Ашурка. Для оказания помощи мужчине вызвали медиков, но спасти его не удалось. На месте работала следственно-оперативная группа. Продолжается опрос сотрудников колонии. Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил 12 нарушений, за что был переведен в помещение камерного типа.

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК Беларуси по Могилевской области:

В ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения, установлено, что накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации.

Отмечается, что при вскрытии признаков криминального характера смерти не выявлено. Для установления точной причины специалисты проводят комплексную судебно-медицинскую экспертизу.


Читайте также:



 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным СК, 21 мая дежурный контролер обнаружил в бессознательном состоянии 50-летнего Витольда Ашурка. Для оказания помощи мужчине вызвали медиков, но спасти его...
 
Новости дня
Новости общества
 
12-летняя скейтбордистка Скай Браун готовится к Играм в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

24.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by