Следователи устанавливают обстоятельства смерти осужденного в колонии Шклова

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По данным СК, 21 мая дежурный контролер обнаружил в бессознательном состоянии 50-летнего Витольда Ашурка. Для оказания помощи мужчине вызвали медиков, но спасти его не удалось. На месте работала следственно-оперативная группа. Продолжается опрос сотрудников колонии. Установлено, что за месяц нахождения в исправительном учреждении осужденный допустил 12 нарушений, за что был переведен в помещение камерного типа.

Анастасия Лавринович, официальный представитель УСК Беларуси по Могилевской области:

В ходе проведенного предварительного осмотра видеозаписей с камеры наблюдения и опроса должностных лиц исправительного учреждения, установлено, что накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица. В связи с ухудшением самочувствия были приняты меры по оказанию медицинской помощи. Со слов сотрудников колонии, осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации.

Отмечается, что при вскрытии признаков криминального характера смерти не выявлено. Для установления точной причины специалисты проводят комплексную судебно-медицинскую экспертизу.





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