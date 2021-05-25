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12-летняя скейтбордистка Скай Браун готовится к Играм в Токио
25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
12-летняя скейтбордистка Скай Браун станет самой юной участницей британской сборной и одной из самых молодых спортсменок на предстоящей Олимпиаде в Токио. Ей исполнится 13 лет за несколько недель до церемонии открытия Игр. Скейтбординг - дебютант олимпийской программы. В прошлом году Браун едва не погибла на одной из тренировок, тогда ее жизнь, как утверждает отец спортсменки, спас защитный шлем. Но сейчас Скай уже полностью восстановилась и готова взойти на олимпийский пьедестал.
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12-летняя скейтбордистка Скай Браун станет самой юной участницей британской сборной и одной из самых молодых спортсменок на предстоящей Олимпиаде в Токио. Ей...
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