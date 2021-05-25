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Около здания МИД Латвии прошла акция против осквернения государственного флага Беларуси

25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Акция против осквернения государственного флага Беларуси во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею прошла сегодня около здания Министерства иностранных дел Латвии. Члены партии "Русский союз Латвии" называют действия своих чиновников не иначе, как политической диверсией.

Мирослав Митрофанов - депутат Рижской думы от партии "Русский союз Латвии":

На самом деле получилась диверсия против латвийской дипломатии. Последствия катастрофические. Сам министр Эдгарс Ринкевичс, который участвовал в этом безобразии, фактически разорвал межгосударственные отношения между Латвией и Беларусью. Сейчас эти отношения не только находятся на нижнем пределе, они вообще практически полностью уничтожены. Это не дело министра, министр работает против интересов Латвии. Как бы мы ни относились к происходящему в соседних странах, такие фокусы со стороны ведущих политиков Латвии недопустимы. Это не просто хулиганство, это работа против интересов страны, и мы протестуем против такого безответственного поведения правящих латвийских политиков.


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Акция против осквернения государственного флага Беларуси во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею прошла сегодня около здания Министерства...
 
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