Около здания МИД Латвии прошла акция против осквернения государственного флага Беларуси

Источник материала: БT

Акция против осквернения государственного флага Беларуси во время проходящего в Риге чемпионата мира по хоккею прошла сегодня около здания Министерства иностранных дел Латвии. Члены партии "Русский союз Латвии" называют действия своих чиновников не иначе, как политической диверсией.

Мирослав Митрофанов - депутат Рижской думы от партии "Русский союз Латвии":

На самом деле получилась диверсия против латвийской дипломатии. Последствия катастрофические. Сам министр Эдгарс Ринкевичс, который участвовал в этом безобразии, фактически разорвал межгосударственные отношения между Латвией и Беларусью. Сейчас эти отношения не только находятся на нижнем пределе, они вообще практически полностью уничтожены. Это не дело министра, министр работает против интересов Латвии. Как бы мы ни относились к происходящему в соседних странах, такие фокусы со стороны ведущих политиков Латвии недопустимы. Это не просто хулиганство, это работа против интересов страны, и мы протестуем против такого безответственного поведения правящих латвийских политиков.





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