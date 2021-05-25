|
Неуважение и необдуманность действий - так оценивают ситуацию вокруг нашего флага рядовые белорусы
25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Неуважение и необдуманность действий - так сегодня оценивают ситуацию вокруг нашего флага и рядовые белорусы. Они продолжают обсуждать и осуждать действия Риги. (видео)
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неуважение и необдуманность действий - так сегодня оценивают ситуацию вокруг нашего флага и рядовые белорусы. Они продолжают обсуждать и осуждать действия Риги....
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)