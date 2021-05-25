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Экзамен на готовность сегодня сдают все детские оздоровительные лагеря
25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Детских оздоровительных лагерей в Минской области около тысячи. Форматы летнего отдыха разные: это палаточные городки и творческие студии, есть спортивные и краеведческие смены.
Будут работать лагеря труда и отдыха для старших школьников. Первые смены начнутся через неделю. Как готовятся к старту сезона, узнала Елена Витко (видео).
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Детских оздоровительных лагерей в Минской области около тысячи. Форматы летнего отдыха разные: это палаточные городки и творческие студии, есть спортивные и...
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