Экзамен на готовность сегодня сдают все детские оздоровительные лагеря

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Детских оздоровительных лагерей в Минской области около тысячи. Форматы летнего отдыха разные: это палаточные городки и творческие студии, есть спортивные и краеведческие смены.

Будут работать лагеря труда и отдыха для старших школьников. Первые смены начнутся через неделю. Как готовятся к старту сезона, узнала Елена Витко (видео).