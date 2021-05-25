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Финал республиканских соревнований "Мяч над сеткой" проходит в Гродно
25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Гродно проходит финал республиканских соревнований детско-юношеской лиги "Мяч над сеткой". Участвуют команды девушек и парней 2008 года рождения. В течение полугода все участники турнира, а это несколько десятков команд со всех регионов Беларуси, проводили предварительные игры по группам. Их победители и вышли в финал. Турнир - уникальная возможность для детей, воспитанников специализированных спортивных школ поучаствовать в республиканских соревнованиях, а для тренеров - подготовить резерв для национальной сборной и профессиональных спортивных клубов.
Александра Найденко, капитан команды Гродненской областной СДЮШОР им. А. Н. Сапеги:
Елена Богатырева, главный судья соревнований:
Конечно, это очень большое дело. У нас официальные соревнования, первые спартакиады детских спортивных школ начинаются только в 8-м классе. И эта детская лига позволяет просмотреть и вовлечь больше детей для занятий спортом. Конечно, соревнования - это очень большая мотивация для детей.
Организаторами соревнований по традиции выступили Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма и Белорусская федерация волейбола.
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В Гродно проходит финал республиканских соревнований детско-юношеской лиги "Мяч над сеткой". Участвуют команды девушек и парней 2008 года рождения. В течение...
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