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Сегодня депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции. Он предусматривает возможность провести выборы в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с выборами в Палату представителей 8-го созыва. Напомним, такая инициатива прозвучала в Овальном зале на минувшей неделе. Предложение поддержали все члены Конституционной комиссии и абсолютное большинство юристов и правоведов (видео).





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