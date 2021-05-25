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Депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту
25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции. Он предусматривает возможность провести выборы в местные Советы депутатов 29-го созыва одновременно с выборами в Палату представителей 8-го созыва. Напомним, такая инициатива прозвучала в Овальном зале на минувшей неделе. Предложение поддержали все члены Конституционной комиссии и абсолютное большинство юристов и правоведов (видео).
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Сегодня депутаты проголосовали за обращение палат парламента к Президенту с просьбой внести в Палату представителей законопроект об изменении Конституции. Он...
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