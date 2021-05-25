Белавиа отменяет полеты в Вильнюс, Лондон и Париж

Источник материала: БT

25 мая Белавиа отменила рейсы из Минска в Париж и Лондон до 30 октября. В авиакомпании сообщили, что это связано с решением Великобритании и Франции запретить выполнение полетов белорусского авиаперевозчика в эти страны и из них. Также с сегодняшнего дня Белавиа не летает в Вильнюс. Приостановка рейса продлится до 26 июня. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета.





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