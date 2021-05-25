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Она мечтала стать актрисой, но главной сценой для себя выбрала белорусскую урожайную землю. Героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина" Нина Железнова, которая прошла путь от простого полевода до руководителя одного из крупнейших хозяйств. Ее называют аграрием от Бога, креативным менеджером и человеком с фонтаном нестандартных идей. Ее взгляд на жизнь - в нашем вечернем эфире.





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