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Л. Макарина-Кибак встретилась с трудовым коллективом предприятия "Луч"

25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Профилактика киберпреступности - основная тема встречи председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Людмилы Макариной-Кибак с трудовым коллективом обувного "Луча", которая прошла накануне в рамках работы республиканских информационных групп. Депутат подчеркнула, что в современных реалиях при высоком уровне развития информационных технологий и соответствующем росте киберпреступлений важно повышать грамотность населения.

Добавим, что проведение подобных встреч уже стало традицией. Они позволяют узнать о том, как живут люди, какие у них есть потребности и проблемы. 


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Профилактика киберпреступности - основная тема встречи председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Людмилы Макариной-Кибак с трудовым коллективом...
 
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