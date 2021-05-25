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Л. Макарина-Кибак встретилась с трудовым коллективом предприятия "Луч"
25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Профилактика киберпреступности - основная тема встречи председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Людмилы Макариной-Кибак с трудовым коллективом обувного "Луча", которая прошла накануне в рамках работы республиканских информационных групп. Депутат подчеркнула, что в современных реалиях при высоком уровне развития информационных технологий и соответствующем росте киберпреступлений важно повышать грамотность населения.
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Профилактика киберпреступности - основная тема встречи председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Людмилы Макариной-Кибак с трудовым коллективом...
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