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X-Factor Belarus: шестой день прослушиваний в концертном зале "Минск"

25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в полдень дают старт шестому дню прослушиваний на X-Factor Belarus.

Вокальный марафон больше недели проходит в концертном зале "Минск". Такое количество дней из-за рекордной подачи заявок: попасть на самое популярное вокальное шоу мира через столичную сцену готовы более полутора тысяч желающих. И далеко не все - люди с музыкальным образованием и минской пропиской. Инженеры железнодорожных станций, историки, педиатры и повара поют без фонограммы, а после делятся в интервью своей мотивацией для участия и жизненными ситуациями.

Попасть на предкастинг можно без предварительной регистрации

Уже закрылась онлайн-регистрация на участие в предкастинге. Но можно прийти сегодня без регистрации и заполнить анкету на месте. Так, у каждого есть шанс попасть в итоговый лист из трех сотен участников телекастинга. Напомним, его съемки начнутся в августе в павильонах "Беларусьфильма".


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Теги: Минск
 
 
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Сегодня в полдень дают старт шестому дню прослушиваний на X-Factor Belarus. Вокальный марафон больше недели проходит в концертном зале "Минск". Такое количество дней...
 
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