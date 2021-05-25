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X-Factor Belarus: шестой день прослушиваний в концертном зале "Минск"
25.05.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня в полдень дают старт шестому дню прослушиваний на X-Factor Belarus.
Вокальный марафон больше недели проходит в концертном зале "Минск". Такое количество дней из-за рекордной подачи заявок: попасть на самое популярное вокальное шоу мира через столичную сцену готовы более полутора тысяч желающих. И далеко не все - люди с музыкальным образованием и минской пропиской. Инженеры железнодорожных станций, историки, педиатры и повара поют без фонограммы, а после делятся в интервью своей мотивацией для участия и жизненными ситуациями.
Попасть на предкастинг можно без предварительной регистрации
Уже закрылась онлайн-регистрация на участие в предкастинге. Но можно прийти сегодня без регистрации и заполнить анкету на месте. Так, у каждого есть шанс попасть в итоговый лист из трех сотен участников телекастинга. Напомним, его съемки начнутся в августе в павильонах "Беларусьфильма".
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Сегодня в полдень дают старт шестому дню прослушиваний на X-Factor Belarus. Вокальный марафон больше недели проходит в концертном зале "Минск". Такое количество дней...
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