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Л. Гладкая об экстренной посадке самолета Ryanair в рубрике "Площадка"

25.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Казалось бы, абсолютно открытая позиция Беларуси: приняли самолет с возможным взрывным устройством на борту, задействовали МЧС и саперов, понесли материальные потери, обеспечили безопасность пассажиров, задержали экстремиста. И сразу же объявили: приезжайте, смотрите, готовы предоставить все данные. Но факты - это последнее, что интересует свору политизированных западников. Как и подобные прецеденты, которые уже были в мировой практике. Людмила Гладкая в рубрике "Площадка" (видео).


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Казалось бы, абсолютно открытая позиция Беларуси: приняли самолет с возможным взрывным устройством на борту, задействовали МЧС и саперов, понесли материальные...
 
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