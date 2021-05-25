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Л. Гладкая об экстренной посадке самолета Ryanair в рубрике "Площадка"
25.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Казалось бы, абсолютно открытая позиция Беларуси: приняли самолет с возможным взрывным устройством на борту, задействовали МЧС и саперов, понесли материальные потери, обеспечили безопасность пассажиров, задержали экстремиста. И сразу же объявили: приезжайте, смотрите, готовы предоставить все данные. Но факты - это последнее, что интересует свору политизированных западников. Как и подобные прецеденты, которые уже были в мировой практике. Людмила Гладкая в рубрике "Площадка" (видео).
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Казалось бы, абсолютно открытая позиция Беларуси: приняли самолет с возможным взрывным устройством на борту, задействовали МЧС и саперов, понесли материальные...
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