Продолжают развиваться события вокруг посадки самолета Ryanair в столичном аэропорту

Источник материала: БT

Продолжают развиваться события и вокруг факта экстренной посадки самолета в воскресенье в столичном аэропорту. Как и было заявлено накануне, Беларусь готова поделиться полной информацией по этому поводу. Официальное заявление на своем сайте сегодня разместил Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Обнародовано письмо, которое поступило 23 мая на электронную почту Национального аэропорта Минск. В тексте - угроза взорвать самолет над Вильнюсом. Также в открытом доступе и полная стенограмма записи переговоров диспетчер-пилот - как доказательство того, что на экипаж воздушного судна со стороны уполномоченных органов Республики Беларусь не оказывалось давление, не высказывались угрозы и принуждения к посадке. Данные материалы были направлены во все международные авиаорганизации, а также главам авиационных администраций стран Европы и других государств.

Дальше дело приняло другой оборот. На борту самолета находился один из основателей экстремистского телеграм-канала, который из-за рубежа занимался координацией протестов в нашей стране. Следует подчеркнуть, что это гражданин Беларуси, который обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса. Поэтому и был задержан в Минске. С помощью этого факта тема упорно переводится в политическую плоскость западными партнерами, причем, как обычно, используются технологии двойных стандартов - они упорно не замечают свои же прецеденты. Подробности - в следующем материале.

Беларусь за цивилизованный диалог

Беларусь готова обеспечить полную транспарентность в отношении инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, также открыто вести диалог с международными структурами, предоставить всю необходимую достоверную информацию. Такой подход - цивилизованная международная практика.

Об этом говорили сегодня по телефону министры иностранных дел Беларуси и России. Стороны подчеркнули необходимость всестороннего и объективного расследования инцидента компетентными экспертными органами.

Это важный сигнал на фоне спекуляций на тему того, что пассажирам борта угрожала реальная опасность. Тему раздувают в интернете, несмотря на то, что посадка прошла по всем правилам.







Слухи и домыслы, к сожалению, культивируются и на достаточно высоком уровне. Накануне появилось заявление главы Ryanair о том, что с экстренно севшего в Минске самолета сошли сотрудники КГБ. Уже на следующий день и троих из этих пассажиров удалось найти - они были крайне удивлены подозрениями в своей принадлежности к спецслужбам. Эти люди долго добивались возможности остаться, поскольку тогда им не пришлось бы возвращаться в Минск из Вильнюса.

Ясон Зисис, пассажир рейса:

Я знаю, мы втроем не полетели дальше в Вильнюс. Все мои спутники попросили остаться, поскольку конечная точка нашего путешествия была в Минске. И никого другого выходящего из этого самолета я не видел. Я не имею отношения к КГБ. И остальные ребята тоже не походили на агентов. У них были белорусские паспорта - это девушка и парень.

Александра Стабредова, пассажир рейса:

Когда пилот нам сказал, что мы меняем курс, была, конечно, паника. Нам никто не сообщил, почему, в чем проблема - в самолете, в пункте посадки. Мы провели в самолете полчаса. Все было корректно, единственная моя претензия - никто не сообщил, сколько это будет продолжаться и когда кончится. Люди используют Литву как транзитный хаб. Тут недопонимание, никто нас не спросил, почему мы остались в Беларуси. Я благодарна пограничникам за то, что нам позволили остаться в Минске, в итоге мы были дома в 9 часов. По моим наблюдениям, все трое оставшихся, мужчина-белорус и мужчина-грек, мы никак не походим на сотрудников спецслужб. Если бы мы были сотрудниками, нас не заставили бы ждать, сидеть со всеми. К нам было бы приоритетное внимание.

Тем временем сегодня из ситуации продолжают строить политическую сенсацию. В ЕС приняли решение запретить полеты над территорией Беларуси. Рейсы остановил ряд авиакомпаний.

В том числе украинский перевозчик. Руководство Международного аэропорта Киев назвало это большой потерей с точки зрения бизнеса. Белорусские рейсы приносили воздушной гавани, которая сейчас переживает не лучшие времена, 10 % пассажиропотока. Сейчас от прекращения авиасообщения с Беларусью аэропорт потеряет до 500 пассажиров в сутки.

Спекуляции в интернете

В этой плоскости хватает спекуляций. Некоторые ресурсы спешат рассказать об очередном перевозчике, который отказался от полетов по политическим мотивам.

К бойкоту приписали казахстанскую авиакомпанию с пометкой "не только Европа".

На самом деле "Эйр-Астана" отменила авиасообщение из-за низкой коммерческой нагрузки.

Но удивляться тут нечему, если в информационной войне против Беларуси телеграм-каналы взяли себе в союзники ХАМАС, который даже на Западе считают террористами.







За такой ширмой прячутся факты о том, что методы перехвата гражданских самолетов часто практикует Запад. Причем, для этого им не нужен никакой веский повод - как сообщение о заминировании воздушного судна или риск теракта. Просто берут и сажают. Вся ситуация, конечно, и в поле зрения медийных экспертов.

Евгений Мураев, лидер партии «Наши» (Украина):

Посмотрите, кто больше всех кричит - представители Европы, которые могли стать выгодополучателями от цветной революции в Беларуси, Прибалтика и Польша в первую сторону, как ни странно, генеральный секретарь НАТО. У меня вопрос, а НАТО то тут причем? А я Вам объясню, я думаю, что цветные революции - это и есть гибридная война, которая развязана в интересах стран НАТО, то есть, такая попытка переворота, лояльного ко всем европейским ценностям в Беларуси не получилась. Сейчас задержали их агента, который может дать показания, кто ему выдавал деньги, каким образом, кто ему оказывал методическую поддержку, кто ему давал ему конкретные задачи. Вот поэтому так все и всполошились. Почему наши в это так влазят, я не понимаю. Еще раз напомню, что в истории Украины была посадка белорусского самолета Belavia, и тогда никто не кричал, и когда задерживали президента Боливии, эти страны тоже почему-то молчали о демократии, потому что они решали свои задачи. Мир, к сожалению, двуличен, наблюдается политика двойных стандартов, но я думаю, что Лукашенко справится.

Владимир Корнилов, украинский и российский политолог, историк, журналист:

Когда читаю возмущенные комментарии, статьи на первых полосах западных газет - самая главная новость вчерашнего дня, все время мучительно пытаюсь вспомнить хоть одну заметку, комментарий, ноту протеста в связи с действиями украинского государства в октября 2016 года, когда Киев принудительно сажал с угрозой применения военной авиации белорусский самолет Belavia, поскольку там был неугодный Киеву журналист, политолог Армен Мартиросян. Я пытаюсь вспомнить хоть чей-то протест по этому поводу. А здесь мы видим такой гнев, такое возмущение! Это и есть те самые двойные стандарты, и я считаю, что, чем чаще в эти двойные стандарты макать журналистов, политологов, западных госсекретарей и министров и так далее, тем будет полезнее для общего дела.

Возникает вопрос, а нужны ли вообще той стороне факты и доказательства. Тем не менее, они уже в открытом доступе, и каждый сам может во всем убедиться. Если захочет.





Читайте также: