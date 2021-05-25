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Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел около здания посольства Литвы в Минске
25.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Политические демарши латвийских, а заодно с ними и литовских чиновников вызывают справедливое негодование. Вмешательство во внутренние дела Беларуси путем подмены государственных символов - такое вопиющее отношение прибалтов подвигло белорусов выйти на акцию протеста к зданию посольства Литвы в Минске. Митинг против актов государственного вандализма собрал десятки патриотов - белорусы возмущены действиями Запада, который устроил "игру флагов". Соседи так не поступают.
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Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел около здания посольства Литвы в Минске
Политические демарши латвийских, а заодно с ними и литовских чиновников вызывают справедливое негодование. Вмешательство во внутренние дела Беларуси путем...
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