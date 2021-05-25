Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел около здания посольства Литвы в Минске

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Политические демарши латвийских, а заодно с ними и литовских чиновников вызывают справедливое негодование. Вмешательство во внутренние дела Беларуси путем подмены государственных символов - такое вопиющее отношение прибалтов подвигло белорусов выйти на акцию протеста к зданию посольства Литвы в Минске. Митинг против актов государственного вандализма собрал десятки патриотов - белорусы возмущены действиями Запада, который устроил "игру флагов". Соседи так не поступают.





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