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Депутаты об инциденте с госфлагом Беларуси в Латвии
25.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Депутаты и сенаторы сходятся во мнении, что инцидент с госфлагом в Латвии - удар по суверенитету Беларуси. Государственный флаг страны - это коллективный символ нации, оскорбление которого не должно оставаться безнаказанным (видео).
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Депутаты и сенаторы сходятся во мнении, что инцидент с госфлагом в Латвии - удар по суверенитету Беларуси. Государственный флаг страны - это коллективный символ...
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