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Прогноз погоды на 26 мая
25.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси в основном будет определять система фронтальных разделов, смещающаяся с юго-запада Европы. 26 мая (среда) в отдельных районах республики ожидаются грозы, в ночные часы местами сильные дожди, днем - усиление ветра порывами до 15-18 м/с.
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Погодные условия в Беларуси в основном будет определять система фронтальных разделов, смещающаяся с юго-запада Европы. 26 мая (среда) в отдельных районах...
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