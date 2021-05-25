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Запад преднамеренно политизирует тему с самолетом Ryanair для давления на Беларусь

25.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на то что Беларусь готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом с самолетом Ryanair, и даже пригласить международных экспертов для расследования, Запад преднамеренно продолжает политизировать эту тему, используя ее как инструмент давления на Беларусь. Из уст западных политиков мы слышим призывы введения максимально жестких санкций в отношении официального Минска. При этом похожие инциденты, которые случались в том числе и на территории Европы, Запад почему-то не хочет вспоминать. 

Своим мнением о политике двойных стандартов в отношении Беларуси в эфире украинского телеканала "НАШ" поделился Евгений Мураев, лидер партии "НАШИ" (Украина):

Посмотрите, кто больше всех кричит - представители Европы, которые могли стать выгодополучателями от цветной революции в Беларуси, Прибалтика и Польша и, как ни странно, генеральный секретарь НАТО. А НАТО тут причем? А я вам объясню. Я думаю, что цветные революции - это и есть гибридная война, которая развязана в интересах стран НАТО, то есть такая попытка переворота, лояльного ко всем европейским ценностям, в Беларуси не получилась. Сейчас задержали их агента, который может дать показания: кто ему выдавал деньги, каким образом, кто ему оказывал методическую поддержку и кто ему давал конкретные задачи. Вот поэтому так все и всполошились. Почему наши в это так влазят, я не понимаю. Еще раз напомню, что в истории Украины была посадка белорусского самолета Белавиа, и тогда никто не кричал, и когда задерживали президента Боливии, эти страны тоже почему-то молчали о демократии, потому что они решали свои задачи. Мир, к сожалению, двуличен, наблюдается политика двойных стандартов, но я думаю, что Лукашенко справится.

Украинцы, которые знают, к чему приводят майданы, и те, кто их организует, полностью поддерживают действия Беларуси, которая действовала согласно установленным международным правилам.


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Теги: Минск
 
 
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Несмотря на то что Беларусь готова предоставить любые данные, связанные с инцидентом с самолетом Ryanair, и даже пригласить международных экспертов для...
 
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