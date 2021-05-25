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"Белорусский народный строй" - проект музея в Строчицах
25.05.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Коллекция белорусского народного костюма - одна из богатейших в Музее народной архитектуры и быта. Строчицкие музейщики пригласили посетителей на открытие экспозиции, в которую включили около сотни предметов 19-20 веков. Одежда, тканые предметы быта, обувь и аксессуары: каждая единица - результат научных экспедиций и имеет неповторимую историю.
Осмотр фешн-раритетов сделала наш корреспондент Наталья Бордиловская.
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Коллекция белорусского народного костюма - одна из богатейших в Музее народной архитектуры и быта. Строчицкие музейщики пригласили посетителей на открытие...
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