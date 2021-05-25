Рекордное число участников собралось в шестой день предкастинга X-Factor Belarus

Источник материала: БT

Шестой день предкастинга на X-Factor Belarus в первый час прослушивания собрал очередь в сотню человек! Регистрация не прекращалась ни на минуту.

Организаторы сообщили, что после объявления четверки медийных наставников (а это Ольга Бузова, Сергей Соседов, Руслан Алехно и Серега) количество заявок увеличилось на тысячу! В августе наставники услышат 300 самых ярких участников предкастинга. Марафон прослушиваний продолжается. Сегодня большая часть желающих (школьники и студенты творческих вузов) выступит перед звездным жюри. Свои таланты показали строители, грузчики и работники белорусских банков.

Пока артисты со стажем проверяли вокальные таланты, редакторы команды X-Factor изучали биографии участников в формате диалога. Для драматичных моментов отвели и специальную комнату "интервью".

28 мая - последний день марафона прослушиваний

До конца прослушиваний остается три дня. В пятницу у всех желающих будет последняя возможность заявить о себе и оставить свое видеовыступление организаторам шоу. Прийти в малый зал КЗ "Минск" можно без онлайн-регистрации - предлагают заполнить анкету на месте. Итоговый список участников шоу определят к августу.





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