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Экзамен на готовность по всей стране сдают детские лагеря
26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
У школьников начинаются летние каникулы. Специальные комиссии проверяют благоустройство корпусов и территорий. Всего же в Беларуси детей примут более 5 с половиной тысяч лагерей, где представлены различные форматы отдыха: арт-студии, палаточные городки и IT-инкубаторы. О комфортном отдыхе с пользой - Елена Витко.
Туристические квесты, интеллектуальные баттлы и арт-мастерские. Летние оздоровительные лагеря готовятся к первым сменам. О комфортном детском отдыхе расскажем в
Подготовка детских лагерей к летнему сезону
Вот эта комната - одна из комнат, куда ребята приедут, привезут свое хорошее настроение. У нас здесь будут располагаться 4 воспитанника. У каждого будет свое личное пространство.
Если эта комната уже готова встречать детей, то яркие апартаменты по соседству только обретают финальный облик. В оздоровительном лагере "Лесная сказка" сезон начнется 5 июня. Всего здесь ждут более 600 детей.
Анна Скорая, начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома:
Мы максимально подошли к вопросу охвата всех категорий деток. У нас очень большое внимание уделяется оздоровлению деток с инвалидностью, так, на четвертой смене лагеря "Лесная сказка" у нас будут отдыхать 100 воспитанников Руденской вспомогательной школы. В лагерях как круглосуточного, так и дневного пребывания будут отдыхать в том числе и дети из многодетных семей, для которых в нашем государстве предусмотрены льготы по оплате за путевки
Екатерина Савира, начальник детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка":
Мы делаем максимум, чтобы сделать комфортные условия для роста, развития и оздоровления детей. Потому что родители нам доверили самое сокровенное, что у них есть. У нас в "Лесной сказке" ведется приготовление наших отрядов, ведутся мелкие работы. А также немаловажную роль играет сама программа, которая в этом году будет обновлена. Вместо отрядов у нас будут "племена". А также мы хотим заложить капсулу для будущих "племен"
Здесь же развернется палаточный городок. 18 дней юные туристы будут заниматься скалолазанием и спортивным ориентированием, в расписании также сплавы на байдарках и песни у костра.
Похожая турбаза для детей откроется и в Дзержинском районе. Среди форматов летнего отдыха - арт-академия и интеллектуальные клубы, спортивные и IT-лагеря.
Галина Гапанькова, начальник управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома:
Если говорить о стационарных лагерях на территории района, то это один - лагерь "Дружба". Еще 5 круглосуточных лагерей будут работать на базе Дзержинского районного Центра краеведения. Ну и лагеря на базе 24 учреждений общего среднего образования
В лагере "Дружба" остаются последние штрихи. Уже вымыли стены и окна, расставили мебель. Также к новому сезону здесь закупили велосипеды, спортивное оборудование и инвентарь.
Новые теннисные ракетки, мячи для футбола и волейбола - все это уже занимает свое место в ярких обновленных игровых комнатах. Спортивные баттлы здесь начнутся уже 2 июня. В первую смену примут 180 детей. Всего же за лето оздоровятся более 700 школьников.
Ольга Шарко, директор детского оздоровительного лагеря "Дружба":
В рамках оздоровительной кампании летней в лагерь закуплены межкомнатные двери в количестве 27 штук, также закуплено технологическое оборудование. Ведется благоустройство территории и текущий ремонт.
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