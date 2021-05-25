Экзамен на готовность по всей стране сдают детские лагеря

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У школьников начинаются летние каникулы. Специальные комиссии проверяют благоустройство корпусов и территорий. Всего же в Беларуси детей примут более 5 с половиной тысяч лагерей, где представлены различные форматы отдыха: арт-студии, палаточные городки и IT-инкубаторы. О комфортном отдыхе с пользой - Елена Витко.

Туристические квесты, интеллектуальные баттлы и арт-мастерские. Летние оздоровительные лагеря готовятся к первым сменам. О комфортном детском отдыхе расскажем в "Панораме" .

Подготовка детских лагерей к летнему сезону

Вот эта комната - одна из комнат, куда ребята приедут, привезут свое хорошее настроение. У нас здесь будут располагаться 4 воспитанника. У каждого будет свое личное пространство.

Если эта комната уже готова встречать детей, то яркие апартаменты по соседству только обретают финальный облик. В оздоровительном лагере "Лесная сказка" сезон начнется 5 июня. Всего здесь ждут более 600 детей.

Анна Скорая, начальник управления по образованию, спорту и туризму Пуховичского райисполкома:

Мы максимально подошли к вопросу охвата всех категорий деток. У нас очень большое внимание уделяется оздоровлению деток с инвалидностью, так, на четвертой смене лагеря "Лесная сказка" у нас будут отдыхать 100 воспитанников Руденской вспомогательной школы. В лагерях как круглосуточного, так и дневного пребывания будут отдыхать в том числе и дети из многодетных семей, для которых в нашем государстве предусмотрены льготы по оплате за путевки

Екатерина Савира, начальник детского оздоровительного лагеря "Лесная сказка":

Мы делаем максимум, чтобы сделать комфортные условия для роста, развития и оздоровления детей. Потому что родители нам доверили самое сокровенное, что у них есть. У нас в "Лесной сказке" ведется приготовление наших отрядов, ведутся мелкие работы. А также немаловажную роль играет сама программа, которая в этом году будет обновлена. Вместо отрядов у нас будут "племена". А также мы хотим заложить капсулу для будущих "племен"

Здесь же развернется палаточный городок. 18 дней юные туристы будут заниматься скалолазанием и спортивным ориентированием, в расписании также сплавы на байдарках и песни у костра.

Похожая турбаза для детей откроется и в Дзержинском районе. Среди форматов летнего отдыха - арт-академия и интеллектуальные клубы, спортивные и IT-лагеря.

Галина Гапанькова, начальник управления по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома:

Если говорить о стационарных лагерях на территории района, то это один - лагерь "Дружба". Еще 5 круглосуточных лагерей будут работать на базе Дзержинского районного Центра краеведения. Ну и лагеря на базе 24 учреждений общего среднего образования

В лагере "Дружба" остаются последние штрихи. Уже вымыли стены и окна, расставили мебель. Также к новому сезону здесь закупили велосипеды, спортивное оборудование и инвентарь.

Новые теннисные ракетки, мячи для футбола и волейбола - все это уже занимает свое место в ярких обновленных игровых комнатах. Спортивные баттлы здесь начнутся уже 2 июня. В первую смену примут 180 детей. Всего же за лето оздоровятся более 700 школьников.

Ольга Шарко, директор детского оздоровительного лагеря "Дружба":

В рамках оздоровительной кампании летней в лагерь закуплены межкомнатные двери в количестве 27 штук, также закуплено технологическое оборудование. Ведется благоустройство территории и текущий ремонт.





Игры на свежем воздухе, зелень, пение птиц. Такой антураж будет только способствовать отдыху и оздоровлению. Всего в Минской области "путевки в лето" получат свыше 60 тысяч школьников.

Ирина Евсеева, начальник представительства Минского областного управления Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

Это 39 % от всех учащихся. Из них в лагерях с круглосуточным пребыванием - более 26 тысяч детей. И около 35 тысяч детей - в лагерях с дневным пребыванием. На сегодня на подготовку лагерей к летнему сезону использовано 800 тысяч белорусских рублей. Из республиканского бюджета, областного, местного бюджета. Средства собственников, также спонсорская помощь. Были выделены деньги на закупку оборудования, на укомплектование пищеблоков, благоустройство территорий, ремонт спортивных площадок.

Сначала готовность лагерей, а также соблюдение санэпидемиологических норм проверят специальные комиссии. А затем свою оценку выставят главные эксперты. Это более 340 тысяч детей по всей стране.





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