Источник материала: БT

Кто та загадочная подруга Романа Протасевича, за которую так переживает оппозиционное сообщество - студентка, чистый светлый человек... Давайте послушаем признание.

София Сапега:

Являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

В Черной книге выкладывались данные всех неугодных "змагарам", в том числе и председателя нашей компании. Изуверство - иначе не назовешь. Теперь за это придется ответить. Хорошо бы осознать низость собственных поступков.







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