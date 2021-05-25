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Кто та загадочная подруга Романа Протасевича

26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кто та загадочная подруга Романа Протасевича, за которую так переживает оппозиционное сообщество - студентка, чистый светлый человек... Давайте послушаем признание.

София Сапега:

Являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.

В Черной книге выкладывались данные всех неугодных "змагарам", в том числе и председателя нашей компании. Изуверство - иначе не назовешь. Теперь за это придется ответить. Хорошо бы осознать низость собственных поступков.


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Кто та загадочная подруга Романа Протасевича, за которую так переживает оппозиционное сообщество - студентка, чистый светлый человек... Давайте послушаем...
 
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