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Кто та загадочная подруга Романа Протасевича
26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Кто та загадочная подруга Романа Протасевича, за которую так переживает оппозиционное сообщество - студентка, чистый светлый человек... Давайте послушаем признание.
София Сапега:
Являюсь редактором телеграм-канала "Черная книга Беларуси", которая публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел.
В Черной книге выкладывались данные всех неугодных "змагарам", в том числе и председателя нашей компании. Изуверство - иначе не назовешь. Теперь за это придется ответить. Хорошо бы осознать низость собственных поступков.
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Кто та загадочная подруга Романа Протасевича, за которую так переживает оппозиционное сообщество - студентка, чистый светлый человек... Давайте послушаем...
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