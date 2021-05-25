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Сергей Сивец: стресс-тест белорусы выдержали
26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
События прошлого года обнажили острую необходимость усовершенствовать некоторые правовые акты, причем, мировой опыт и практика других стран и подтолкнули нас к обсуждению реформ Основного закона Беларуси. Все предложения по изменениям внимательно рассматривает Конституционная комиссия. При этом важно сохранить то, что проверено временем и доказало свою эффективность.
Сергей Сивец - председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
30-летний этап в масштабах человеческой истории мал, но, чтобы выстроить конструкцию государства, нам хватило. И события прошлого лета показали, что тот вектор государственного развития, который был избран и заложен, оказался верным. Стресс-тест мы выдержали.
О чем идут жаркие споры среди членов комиссии? Какие из 15 тысяч предложений вызвали наибольший резонанс? Обсудим сегодня в авторском проекте Марии Петрашко
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События прошлого года обнажили острую необходимость усовершенствовать некоторые правовые акты, причем, мировой опыт и практика других стран и подтолкнули нас к...
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