Сергей Сивец: стресс-тест белорусы выдержали

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События прошлого года обнажили острую необходимость усовершенствовать некоторые правовые акты, причем, мировой опыт и практика других стран и подтолкнули нас к обсуждению реформ Основного закона Беларуси. Все предложения по изменениям внимательно рассматривает Конституционная комиссия. При этом важно сохранить то, что проверено временем и доказало свою эффективность.

Сергей Сивец - председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

30-летний этап в масштабах человеческой истории мал, но, чтобы выстроить конструкцию государства, нам хватило. И события прошлого лета показали, что тот вектор государственного развития, который был избран и заложен, оказался верным. Стресс-тест мы выдержали.

О чем идут жаркие споры среди членов комиссии? Какие из 15 тысяч предложений вызвали наибольший резонанс? Обсудим сегодня в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи" - сразу после "Панорамы" .





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