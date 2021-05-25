Решительный протест в адрес рижских властей выразили IIHF, Минспорт, депутаты и политики

Источник материала: БT

Только белорусы решают, какой будет наша страна! Мы привыкли жить в спокойной и мирной Беларуси, наша позиция всегда миролюбива. Но мы не позволим вмешиваться во внутренние дела, не позволим навязывать нам чуждые ценности, не дадим расколоть наш народ, который, несмотря на все попытки Запада, един! Не закроем глаза на то, как посягают на наши символы.

Дикость! Фашизм! Факт вопиющий и возмутительный! Такую оценку сегодня давали простые белорусы той ситуации, что произошла с нашим государственным флагом в Прибалтике.

Реакция последовала незамедлительно на всех уровнях. Решительный протест в адрес рижских властей выразила и Международная федерация хоккея и потребовала вернуть официальный флаг нашей страны. На что последовал еще один странный и недостойный ответ - все официальные флаги федерации заменили на символику Риги.

Как развивались события, а этим вечером посольства Латвии, Литвы и других европейских государств пикетировали патриоты Беларуси, расскажет Алеся Высоцкая.

Скандал разгорелся с новой силой

Гибридная война, развернутая против Беларуси гораздо раньше событий августа 2020 года, претерпев неудачи и сглотнув поражения, пытается любыми способами выйти на новый виток.

Иным, и вообще чем-то логическим, объяснить сложно неспортивное, а точнее возмутительное поведение рижской власти.

Сначала сняли государственный флаг Беларуси с площадки, где размещаются символы участников чемпионата по хоккею.

После того, как Международная федерация хоккея выразила решительный протест, потребовав вернуть официальный флаг Беларуси на место, сняли и флаг самой организации. В итоге все официальные флаги федерации заменены на бело-голубую символику Риги.

"IIHF сохранит флаг Беларуси на всех объектах чемпионата мира во время проведения турнира и надеется, что мэрия Риги пересмотрит свое решение о том, чтобы убрать флаг Беларуси из числа флагов стран-участниц, выставленных в Риге".

В Латвии осудили поступок чиновников своей страны

Поступок латвийских чиновников вызвал даже у своих недоумение. Поддержку белорусской стороне выразил и президент Федерации хоккея Латвии.

Айгарс Калвитис направил заверения в безусловной поддержке белорусов на чемпионате мира в Риге. И готовности обеспечить безопасность делегации в адрес Белорусской федерации хоккея, Совета международной федерации хоккея и членов Конгресса международной организации:

После действий политиков, направленных против флага Беларуси и их заявлений в различных СМИ, направленных против символов Беларуси, мы бы хотели еще раз заверить вас, (Совет и Конгресс) в том, что национальная команда Беларуси находится в полной безопасности и под защитой полиции Латвии и наших служб безопасности. Я ответственно заявляю об этом после проведения консультаций и получения заверений от представителей нашего правительства". Все, что касается белорусского флага или других символов и обозначений, представленных на арене, а также на территории около арен, находящейся под непосредственным контролем Организационного комитета, останется без изменений, подчеркнул глава Федерации хоккея Латвии. Мы хотим заверить вас в нашей полной поддержке, направленной на защиту Беларуси как члена семьи Международной федерации хоккея

Надругательство над флагом осудила Социалистическая партия Латвии

Осудила надругательство над флагом рижских политиков и Социалистическая партия Латвии. Руководство партии опубликовало слова поддержки белорусскому народу. Отмечается: эта возмутительная выходка не имеет ничего общего с волей подавляющего большинства наших соотечественников.







Министерство спорта и туризма направило официальное письмо в адрес Минобразования Латвийской Республики. Требование понятное - использовать на чемпионате мира по хоккею официальную символику белорусского государства:

Неуважение к государственным символам Республики Беларусь со стороны официальных лиц Латвийской Республики свидетельствует об отсутствии уважения к воле белорусского народа, нарушает принципы международного права и является недопустимым в дипломатической практике.Спорт всегда был вне политики, объединял людей и пропагандировал уважение к соперникам и честную борьбу. Тем большее недоумение вызывают действия официальных лиц Латвийской Республики и молчаливое согласие с их действиями спортивных функционеров Латвии.

С совместным заявлением выступили обе палаты белорусского парламента. Национальное собрание расценивает это как нарушение норм международного права и требует от политического руководства Латвии принятия мер, причем безотлагательных по недопущению поддержки любых действий, направленных на дестабилизацию обстановки международных отношений.

Депутаты об инциденте с госфлагом Беларуси в Латвии

Очевидно, провокация латвийских чиновников разрушает остатки доверия между нашими государствами и отдаляет на неопределенный срок нормализацию отношений.

Госфлаг - это коллективный символ нации, оскорбление которого не должно оставаться безнаказанным. Дикость и проявление фашизма.

Видно невооруженным глазом и то, что гибридная война, развернутая против Беларуси, уже просто выходит за рамки не то что дипломатии, а в принципе моральных устоев. Об этом сегодня разрываются социальные сети, пишут неравнодушные пользователи. Хотя втаптывать в грязь сильных соперников по чьей-то указке нашим заданным соседям не привыкать.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии:

Мы считаем, что в действиях мэра Риги есть состав преступления, и он должен быть привлечен к ответственности. Все для этого основания есть. Я обратился в Генпрокуратуру. Представьте, в любой стране - США, Германии, Франции. Это дико не только по международным нормам, это по-человечески недопустимо.

Политическая истерия захлестнула и Литву. Прогиб перед западными демократиями устроила и мэрия Вильно, вывесив у здания городского самоуправления БЧБ-полотнище. В МИД республики объяснили: мол, так поддержали Латвию.

Рига похожим жестом добилась только одного: высылки из Беларуси своего посольства в полном составе. Похоже, дипломатическую пощечину, а вслед за ней и дивиденд от хозяев захотели и в Литве.





Тем временем пространства у посольств и консульств Прибалтийских стран, в разных уголках Беларуси раскрасились сегодня с красно-зеленые цвета.

Патриоты – люди, которые не могут молчать, когда символы государственности, суверенитета пытаются растоптать.

Вся эта история с флагом, поступки отдельных представителей западного мира доходят до абсурда.

Депутат парламента Латвии предложил взять в заложники сборную Беларуси по хоккею и обменять ее на всех "политзаключенных". Тут просто без комментариев - сложно что-то добавить. Личность творческая, скульптор. А весна, видимо, накладывает отпечаток.





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