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С. Сивец в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи"
26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Источник власти - народ. Для обсуждения нового проекта Конституции в стране были организованы многочисленные диалоговые площадки. Конституционная комиссия получила более 15 тысяч предложений, которые сейчас внимательно рассматриваются. Но фейки и вбросы по-прежнему сопровождают процесс обсуждения. Сергей Сивец, член Конституционной комиссии прокомментировал предположения оппозиционных СМИ о том, что новый проект Конституции нужен якобы для успокоения оппозиции.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Какой-то уровень тревожности и необходимость успокоительного нужна людям, которых называют беглыми. И их тревожность связана в меньшей степени с конституционно-правовыми нормами, они свои действия связывают с Уголовным кодексом с точки зрения экстраполяции своих действий по отношению к стране.
О чем идут жаркие споры в Конституционной комиссии? Какие из 15 тысяч предложений вызвали наибольший резонанс? Обсудим сегодня в студии авторского проекта Марии Петрашко
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Источник власти - народ. Для обсуждения нового проекта Конституции в стране были организованы многочисленные диалоговые площадки. Конституционная комиссия...
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