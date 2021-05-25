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С. Сивец в авторском проекте Марии Петрашко "Успеть до полуночи"

26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Источник власти - народ. Для обсуждения нового проекта Конституции в стране были организованы многочисленные диалоговые площадки. Конституционная комиссия получила более 15 тысяч предложений, которые сейчас внимательно рассматриваются. Но фейки и вбросы по-прежнему сопровождают процесс обсуждения. Сергей Сивец, член Конституционной комиссии прокомментировал предположения оппозиционных СМИ о том, что новый проект Конституции нужен якобы для успокоения оппозиции.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Какой-то уровень тревожности и необходимость успокоительного нужна людям, которых называют беглыми. И их тревожность связана в меньшей степени с конституционно-правовыми нормами, они свои действия связывают с Уголовным кодексом с точки зрения экстраполяции своих действий по отношению к стране.

О чем идут жаркие споры в Конституционной комиссии? Какие из 15 тысяч предложений вызвали наибольший резонанс? Обсудим сегодня в студии авторского проекта Марии Петрашко "Успеть до полуночи" сразу после "Панорамы".


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Источник власти - народ. Для обсуждения нового проекта Конституции в стране были организованы многочисленные диалоговые площадки. Конституционная комиссия...
 
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