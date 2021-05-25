Видео признания отца задержанного Романа Протасевича

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Штрихи к портрету задержанного экстремиста Романа Протасевича. Участник радикально-националистической группировки "Молодой фронт", участник боевых действий в Донбассе. Был в составе неонацистского батальона "Азов", где прошел спецподготовку по стрельбе, штурмовым действиям, диверсионно-подрывной работе.



Уже тогда на него заводились уголовные дела. Вот признание в Сети отца задержанного (видео).







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