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Видео признания отца задержанного Романа Протасевича

26.05.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Штрихи к портрету задержанного экстремиста Романа Протасевича. Участник радикально-националистической группировки "Молодой фронт", участник боевых действий в Донбассе. Был в составе неонацистского батальона "Азов", где прошел спецподготовку по стрельбе, штурмовым действиям, диверсионно-подрывной работе.

Уже тогда на него заводились уголовные дела. Вот признание в Сети отца задержанного (видео).


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Штрихи к портрету задержанного экстремиста Романа Протасевича. Участник радикально-националистической группировки "Молодой фронт", участник боевых действий в...
 
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