«Белавиа» ввела запрет на полеты в Украину

С 26 мая по 25 августа белорусская авиакомпания «Белавиа» не будет осуществлять рейсы в украинские города. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В связи с запретом на выполнение рейсов, введенных властями Украины, «Белавиа» приостанавливает полеты в Киев, Львов, Одессу, Харьков и в обратном направлении. Данное ограничение будет действовать с 26 мая по 25 августа.

Пассажиры, купившие билеты на указанный период, смогут вернуть их полную стоимость без штрафов или изменить дату вылета в течение года с момента покупки.

«Приносим извинения за доставленные неудобства по причинам, которые сложились независимо от нас. Выражаем свои искренние сожаления о том, как развивается ситуация», — говорится в заявлении авиакомпании.

Напомним, 25 мая по 30 октября текущего года «Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж. Причина та же – запретом властей Франции и Великобритании на полеты.