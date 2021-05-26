ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представитель российского посольства встретился с Софией Сапегой

26.05.2021 09:33 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Представитель посольства России в Беларуси встретился с задержанной девушкой Романа Протасевича Софией Сапегой. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалевпередает ТАСС.

«Представитель посольства РФ в Беларуси встретился с гражданской РФ Сапегой», - рассказал Маскалев.

Отец Софии сообщил, что его дочери продлили заключение под стражей на 2 месяца и она находится в СИЗО КГБ.

Мать Софии Сапеги Анна Дудич вчера сказала, что сегодня, 26 мая, она собирается приехать в Минск, подчеркнув, что ее дочь не занималась политикой, а готовилась к защите своей дипломной работы.

В российском посольстве отмечают, что дипмиссия находится в постоянном контакте с родственниками задержанной.

По словам Маскалева, София Сапега чувствует себя нормально, никаких жалоб на некорректное обращение с ней не высказала.

«В эти минуты только закончилась встреча нашего сотрудника, представителя посольства с Софьей. По первой информации, которую мы от него получили, могу сказать, что чувствует она себя нормально», - заявил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что российское посольство предпринимает все действия по поддержке Сапеги.

Также, по словам Алексея Маскалева, Россия рассчитывает в ближайшее время получить официальную информацию о мере пресечения девушке.

«Я думаю, что в ближайшее время мы получим от белорусских властей официально информацию о том, какая мера пресечения будет выбрана в отношении Софьи Сапеги», - сказал пресс-секретарь посольства, добавив, что по имеющейся информации, россиянка нарушила белорусское законодательство по нескольким статьям.

Ранее

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.

По прилету в Вильнюс, на бору не оказалось шестерых человек (Протасевича и его девушки Софии Сапеги, она также задержана, и еще четверых россиян).

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель посольства России в Беларуси встретился с задержанной девушкой Романа Протасевича Софией Сапегой.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Белавиа» ввела запрет на полеты в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by