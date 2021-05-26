Представитель российского посольства встретился с Софией Сапегой

Представитель посольства России в Беларуси встретился с задержанной девушкой Романа Протасевича Софией Сапегой. Об этом сообщил пресс-секретарь посольства Алексей Маскалев, передает ТАСС.

«Представитель посольства РФ в Беларуси встретился с гражданской РФ Сапегой», - рассказал Маскалев.

Отец Софии сообщил, что его дочери продлили заключение под стражей на 2 месяца и она находится в СИЗО КГБ.

Мать Софии Сапеги Анна Дудич вчера сказала, что сегодня, 26 мая, она собирается приехать в Минск, подчеркнув, что ее дочь не занималась политикой, а готовилась к защите своей дипломной работы.

В российском посольстве отмечают, что дипмиссия находится в постоянном контакте с родственниками задержанной.

По словам Маскалева, София Сапега чувствует себя нормально, никаких жалоб на некорректное обращение с ней не высказала.

«В эти минуты только закончилась встреча нашего сотрудника, представителя посольства с Софьей. По первой информации, которую мы от него получили, могу сказать, что чувствует она себя нормально», - заявил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что российское посольство предпринимает все действия по поддержке Сапеги.

Также, по словам Алексея Маскалева, Россия рассчитывает в ближайшее время получить официальную информацию о мере пресечения девушке.

«Я думаю, что в ближайшее время мы получим от белорусских властей официально информацию о том, какая мера пресечения будет выбрана в отношении Софьи Сапеги», - сказал пресс-секретарь посольства, добавив, что по имеющейся информации, россиянка нарушила белорусское законодательство по нескольким статьям.

Ранее

23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании.

Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в Беларуси экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями.