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X-Factor Belarus: седьмой день прослушиваний в Минске

26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня неделя как в малом концертном зале "Минск" гремит марафон прослушивания на Х-Factor! В списке - более двух тысяч участников. Количество желающих спеть на главном вокальном шоу планеты возросло моментально после объявления четырех звездных наставников. Напомним, для участия в предкастинге есть лишь одно ограничение: возраст от 16 лет. Так, накануне показать свои вокальные способности и поделиться личной историей решились не только студенты творческих вузов. Оказывается, в столице достаточно людей нетворческих профессий, которые давно хотят реализовать детскую мечту. Вдохновил Х-Factor!

До конца предкастинга остается 3 дня

До конца предкастинга остается три дня. Желающим можно не оставлять заявки на участие в интернете - достаточно прийти в концертный зал "Минск". Анкету предложат заполнить прямо на месте. Регистрация открывается в 10 утра, старт прослушивания - в полдень.


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Теги: Минск
 
 
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Сегодня неделя как в малом концертном зале "Минск" гремит марафон прослушивания на Х-Factor! В списке - более двух тысяч участников. Количество желающих спеть на...
 
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