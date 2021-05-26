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Жители Земли смогут наблюдать три редчайших астрономических явления
26.05.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сразу три редчайших астрономических явления смогут наблюдать в ближайшие сутки жители Земли: суперлуние, багряное лунное затмение и полнолуние.
Багряное затмение происходит в результате того, что Земля практически закрывает Луну, когда они выстраиваются в одну линию с Солнцем. Луна в такой позиции уже не отражает солнечный свет.
Жители Беларуси смогут наблюдать суперлуние. Это редкий момент совпадения полнолуния и максимального приближения Луны к планете Земля. Главное, чтобы ночью не было на небе туч. Все три явления совпадают раз в 12 лет.
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Сразу три редчайших астрономических явления смогут наблюдать в ближайшие сутки жители Земли: суперлуние, багряное лунное затмение и полнолуние. Багряное...
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