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В Беларуси продолжается работа над новым проектом Конституции. Конституционная комиссия крайне внимательно рассматривает все предложения по изменениям. При этом важно сохранить пункты, проверенные временем и показавшие свою эффективность.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Действующая редакция Конституции мне нравится. И со мной солидарны ведущие ученые-конституционисты зарубежных стран. Она хорошо структурирована. У нее хороший содержательный контент. Она может быть эффективным регулятором еще не одно десятилетие. Но ряд факторов подталкивает нас к тому, чтобы точечно осуществить корректировку.

Сергей Сивец подчеркнул, что нынешний проект Конституции проверен временем и стресс-тест в виде событий прошлого лета выдержал. А рассматриваемые изменения продиктованы рядом факторов.





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